SANT’ARPINO – E’ stato denunciato perché non rispettava le normative in materia di stoccaggio dei rifiuti. Si tratta di un 42enne di Sant’Arpino, titolare di una società di recupero e smaltimento di materiale ferroso nel comune di Grumo Nevano. Il materiale era collocato in aree non preposte allo stoccaggio e le griglie di raccolta delle acque erano ostruite tanto da non permetterne il deflusso.