STOP AI PROCESSI TELEMATICI. Server “impallati” e tribunali civili fermi a 6 giorni fa

REGIONALE – Server bloccati, processi rinviati, notifiche saltate e deposito di atti impossibile. Dal 10 novembre scorso il processo telematico nel distretto della Corte d’Appello di Napoli e’ fermo e i tempi per il ripristino delle attivita’ non sono ancora noti.

Disagi enormi che pesano sul lavoro di avvocati, magistrati e cancellieri. Ogni giorno di stop si traduce in rinvii e soprattutto allo stato non e’ possibile, per gli avvocati e per i loro clienti, sapere se atti prodotti sono stati caricati nel sistema perche’ la verifica dei registri telematici al momento e’ pressoche’ impossibile.

Da oggi e’ in corso l’attivita’ di ripristino, che riguarda la sala server di Napoli, una delle piu’ importati in Italia. Ma nel frattempo i tribunali civili di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta, che hanno fatto passi enormi nell’adozione del processo telematico, sono fermi a sei giorni fa.