Stop alla violenza sulle donne, la speciale iniziativa della farmacia Pozzuoli di Sparanise

Primo centro di ascolto per le donne in difficoltà.

SPARANISE. Tante le iniziative promosse in tutt’Italia per gridare basta ai femminicidi, agli abusi, ai maltrattamenti sulle donne. Da Roma a Napoli, da Torino a Milano, oggi donne e uomini sono scesi in piazza per ricordare Giulia Cecchettin, uccisa dal suo ex fidanzato, poi arrestato in Germania.

Ma Giulia non è l’unica donna ammazzata nel corso di questo 2023. Più di 100 femminicidi ed un aumento costante di reati di stalking, maltrattamenti e violenze sessuali. Anche nel Casertano sono state tante le iniziative in questo sabato. Da segnalare quella realizzata dal dottor Fausto Pozzuoli, titolare dell’omonima farmacia in piazza Giovanni XXIII a Sparanise. Pozzuoli, insieme ai suoi collaboratori, ha esposto un quadro con parole contro la violenza sulle donne, oltre ad allestire la vetrina con scarpe rosse ed un manifesto in cui è indicato il numero verde da chiamare. Tra l’altro, proprio per sottolineare l’importanza dell’iniziativa, il violinista Mario Petacca ha accolto oggi gli utenti nei locali di piazza Giovanni XXIII. Ma, cosa fondamentale è la volontà di fare della farmacia stessa un primo centro di ascolto per le donne in difficoltà.