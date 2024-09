Strada allagata dalla pioggia: residenti non possono uscire di casa

È bastato un acquazzone a mettere in ginocchio la città

SAN NICOLA LA STRADA (Debora Carrano) – È bastato l’acquazzone di stanotte per mettere in ginocchio via Fuga. La strada stamattina era completamente allagata, tanto che molti dei residenti erano impossibilitati ad uscire di casa. Per tanti, con bambini piccoli, sarebbe iniziato l’asilo, almeno per coloro che frequentano le scuole private, ma per chi era a piedi non è stato possibile camminare. Diverse le segnalazioni che sono arrivate anche da corso Alcide De Gasperi. Situazione disastrata anche nella zona del mercato, dove gli avvallamenti si sono riempiti d’acqua.

Una situazione quella degli allagamenti che purtroppo si verifica con costanza a San Nicola la Strada.