Strade dissestate, dopo l’intervento di Borrelli interviene anche la Prefettura

In seguito alle numerosissime segnalazioni da parte dei residenti e allo stato di degrado sul tratto della Nazionale Appia…

CASAGIOVE (Debora Carrano) – Sulla questione delle strade dissestate a Casagiove, e in particolare in seguito all’intervento del deputato Borrelli, anche la Prefettura inizia ad interessarsi alla vicenda.

In particolare, stando a quanto trapela dalle primissime indiscrezioni, in seguito alle numerosissime segnalazioni da parte dei residenti e allo stato di degrado sul tratto della Nazionale Appia, che è stato anche causa di diversi incidenti stradali, la prefettura di Caserta ha acceso i riflettori sulla vicenda. In particolare si sta cercando di ricostruire i motivi dei ritardi nei lavori all’asfalto ed eventuali responsabilità.