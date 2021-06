Strade sicure. Controlli ambientali, raffica di sanzioni: nei guai 13 persone

MADDALONI/SUCCIVO – Nell’ambito delle attività di presidio del territorio dell’operazione Strade Sicure del raggruppamento Campania dell’esercito italiano su base Reggimento Cavalleggeri “Guide”, sono stati assicurati nella trascorsa settimana nr. 385 servizi di pattuglia e come risultato è stato individuato un rogo, 638 persone identificate, di cui 13 sanzionate, 375 veicoli controllati, di cui 1 sequestrato, 1.116 euro di sanzioni comminate. In particolare nella giornata del 20 e del 25 Giugno 2021, a seguito di attività di controllo sul territorio per lo sversamento e roghi illeciti di rifiuti nelle località di Napoli e Caserta, è iniziata l’attività di ricognizione di zone interessate agli sversamenti e le possibili attività riconducibili, con il prezioso aiuto della squadra Raven dell’Esercito Italiano. Nel corso delle operazioni di maggior rilievo della settimana scorsa è stato assicurato il necessario supporto di polizia giudiziaria dalla Polizia municipale di Giugliano in Campania (Na), dai Carabinieri di Maddaloni , dalla Polizia Municipale di Succivo e dalla Polizia Municipale di Torre Annunziata (Na).