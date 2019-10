CERVINO – Un uomo di 55 anni è morto stamattina in via Ponte Grotta. Antonio Beato,originario di Ercolano, viveva da tempo a Cervino. Stando ad una prima ricostruzione di quanto accaduto, il 55enne è caduto a terra improvvisamente. Inutili i soccorsi delle persone presenti in strada in quel momento. E’ stata disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso. Il corpo è stato trasferito nell’istituto di Medicina legale di Caserta.