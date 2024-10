Strangolata dal marito davanti ai figli, fissata l’autopsia

Il legale del bracciante 30enne, l’avvocato Orlando Sgambati, nelle prossime ore depositerà istanza al Riesame chiedendo inoltre …

SAN FELICE A CANCELLO – Sarà eseguita in giornata l’autopsia sul corpo della povera Eleonor Toci, 24 anni, strangolata dal marito Lulzim Toci nella loro abitazione di via Caravaggio a San Felice a Cancello. Il pubblico ministero Iolanda Gaudino, titolare delle indagini, ha conferito l’incarico che sarà svolto in giornata alla Medicina Legale dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta con la speranza di far luce sulla dinamica dell’omicidio.

Nei giorni scorsi, Lulzim Toci è stato sottoposto a un nuovo interrogatorio, dinanzi al gip Pasquale D’Angelo, che ha convalidato il fermo e spiccato nei suoi confronti un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il legale del bracciante 30enne, l’avvocato Orlando Sgambati, nelle prossime ore depositerà istanza al Riesame chiedendo, inoltre, una perizia psichiatrica per valutare la capacità di intendere del proprio assistito al momento dell’omicidio.