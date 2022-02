Stroncato da un malore improvviso: Antonio muore a 66 anni

SANTA MARIA A VICO (Lidia e Christian de Angelis) Addio al segretario scolastico Antonio Mastantuoni 66 anni. Un infarto porta via all’improvviso una brava persona. Nel tardo pomeriggio di ieri, Antonio mentre era in casa con i familiari si è sentito male, ha accusato un infarto, immediata la richiesta di soccorsi. Sul posto i sanitari del 118 hanno tentato di rianimarlo ma senza riuscirci il cuore dell’uomo si è fermato gettando tutti nel dolore. Sposato con Antonietta e padre di tre figli, Mastantuono è stato per anni impiegato amministrativo presso l’Istituto comprensivo di Santa Maria a Vico, e per diversi anni è stato un valido sindacalista della Uil. L’uomo era originario di Cervinara, da quando era in pensione si è sempre dedicato agli altri tante le iniziative volte al sociale, la sua improvvisa scomparsa ha sconvolto due comunità.