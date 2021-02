Studenti e prof contagiati dal CORONAVIRUS. Chiuse tutte le scuole fino al 3 marzo

COMUNICATO STAMPA

SESSA AURUNCA. Presso la Casa Comunale, in data odierna, si è tenuta la riunione del centro operativo Comunale nel corso della quale è stata analizzata la situazione epidemiologica che afferisce alla popolazione scolastica di Sessa Aurunca. In considerazione che sono stati riscontrati alcuni casi relativi a contagi da Covid 19 di studenti e personale

scolastico il Commissario Straordinario Andrea Cantadori ha ritenuto di procedere ad una temporanea chiusura delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado insistenti nel territorio aurunco dal 22/02/2021 fino al 03/03 /2021 , fatta eccezione per lo svolgimento di quelle destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o disabilità previa valutazione da parte dell’Istituto Scolastico delle specifiche condizioni di contesto.