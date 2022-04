Sub appalti Sda/Poste Italiane, Conte e Cozzolino a sostegno dei lavoratori: si intervenga subito per ristabilire legalità e trasparenza

La nota del parlamentare Federico Conte (LeU) e dell’europarlamentare Andrea Cozzolino (Pd), dopo l’incontro con Luca Romano (componente direzione regionale Pd Campania), Domenico Quintavalle (delegato Cobas) e una delegazione di lavoratori della Log. Caserta soc. coop a.r.l

CASERTA “Avvieremo l’iter parlamentare al fine di chiedere ai ministri competenti e naturalmente a Poste Italiane di intervenire quanto prima al fine di ristabilire principi di legalita’ e trasparenza”. Cosi’ in una nota il parlamentare Federico Conte (LeU) e l’europarlamentare Andrea Cozzolino (Pd), dopo l’incontro con Luca Romano (componente direzione regionale Pd Campania), Domenico Quintavalle (delegato Cobas) e una delegazione di lavoratori della Log. Caserta soc. coop a.r.l e di Cai Roma, societa’ che svolgono attivita’ di subappalto per la distribuzione merci per conto di Sda/Poste Italiane (piattaforma di Maddaloni).

I lavoratori hanno esposto “le frustranti condizioni di lavoro a cui vengono sottoposti quotidianamente in spregio a quanto invece previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria”. “Esprimiamo totale vicinanza ai lavoratori e sostegno, anche per azioni legali volte a tutelare i diritti fondamentali sanciti dal contratto collettivo nazionale della categoria” concludono Conte e Cozzolino.