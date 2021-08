“Sulla scena del delitto. Arringhe e ricordi”, in ristampa la seconda edizione del libro firmato dall’avvocato Raffaele Crisileo

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Dopo tre libri che hanno riscosso un notevole successo sia in materia di critica letteraria sia in materia di copie vendute a firma dell’avv. Raffaele Crisileo rispettivamente dal titolo “ Sulla scena del delitto. Arringhe e ricordi”. Ed. 2014; “ Storia dell’Oratoria Forense Ed. 2018 con prefazione del noto esperto di cultura arabo islamica e docente universitario prof. Bartolomeo Pirone ed infine “ Enrico e Milena. Due Angeli in Paradiso” Ed. 2020 con prefazione del Patriarca dei Latini in Gerusalemme e postfazione del prof. Raffaele Santoro associato di diritto ecclesiastico e canonico al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Universita’ Luigi Vanvitelli di Santa Maria Capua Vetere, e’ trapelata in questi giorni la notizia che e’ in ristampa – e probabilmente gia’ a fine settembre prossimo sara’ in edicola ed in vendita – la seconda edizione rivista ed ampliata del libro “ Sulla scena del delitto. Arringhe e ricordi”.

Un compendio ed una raccolta di arringhe difensive tenute dal penalista sammaritano nel corso della sua lunga attivita’ professionale. Non e’ stato reso noto di chi sara’ la firma della prefazione che resta una sorpresa cosi come non e’ stato reso noto dove e chi partecipera’ alla presentazione del volume.

Questa volta l’opera sara’ ulteriormente arricchita di casi nuovi trattati dall’avv. Raffaele Crisileo insieme a suo figlio Gaetano che con lui, da quasi dieci anni, esercita la professione di avvocato penalista e di cultore nel dipartimento di giuriprudenza della citta’ del Foro sammaritano. Sul contenuto del nuovo libro l’autore, l’avv. Crisileo, ha conservato per il momento il massimo riserbo senza rivelare i procedimenti trattati e gli istituti giuridici oggetto dei vari capitoli dell’opera.

La prima edizione del manoscritto – ricordiamo – recava la prefazione a firma del noto Paolo Brosio e venne presentata dallo stesso scrittore giornalista televisivo nell’antico teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere con patrocinio dell’amministrazione comunale dell’epoca. All’incontro culturale e di presentazione che riscosse un notevole successo parteciparono docenti universitari e autorita’ istituzionali oltre a giornalisti e del manoscritto sono state vendute moltissime copie.

Allora l’opera venne dedicata all’avv. Luigi Verrengia notissimo e celeberrimo penalista del Foro sammaritano, originario di Casale di Carinola, a quasi dieci anni dalla sua prematura scomparsa, suo indiscusso maestro di vita e di professione il cui ricordo resta indelebile nella memoria e nel cuore di tutti quelli che ebbero modo di conoscerlo, apprezzare le sue doti umane e professionali lasciando un vuoto indelebile in tutti i suoi collaboratori e discepoli, fra cui l’avv. Crisileo.