In coma da 14 anni dopo intervento estetico al seno: la città dice addio ad Annabella

La famiglia della donna da anni attende giustizia.

CASERTA/CAVA DE’ TIRRENI. Lutto a Cava de’ Tirreni per la prematura scomparsa di Annabella Benincasa, deceduta mercoledì dopo un calvario durato 14 anni, terminato nel letto dell’ospedale “Santa Maria dell’Olmo”.

La giovane, come riporta Ottopagine, era in coma dal 2010 a causa delle complicazioni di un intervento di mastoplastica al seno eseguito presso la clinica Iatropolis di Caserta all’età di 35 anni. Madre di una figlia ormai maggiorenne, Annabella era una pianista. Quell’intervento chirurgico, che avrebbe dovuto essere di routine, si è trasformato in una tragedia che le ha tolto la vita dopo 14 lunghi anni di coma.

La famiglia ha presentato denuncia e da anni attende giustizia per Annabella, le cui esequie si sono tenute nel pomeriggio di ieri pomeriggio.