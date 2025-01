Sulle tavole del casertano cozze e vongole illegali: MAXI SEQUESTRO E CHIUSA PESCHERIA

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASTEL VOLTURNO – Prosegue l’operazione nazionale “E-Fishing” della Guardia Costiera, mirata a contrastare la pesca illegale e la commercializzazione di prodotti ittici privi di tracciabilità. Nell’ambito di questa operazione, che ha visto il coinvolgimento di numerosi reparti lungo la costa, sono stati eseguiti 25 controlli durante il mese di dicembre, concentrandosi principalmente sul litorale domizio-flegreo.

Nella zona della Foce del Fiume Volturno gli agenti della Guardia Costiera hanno sequestrato ben 6 quintali di molluschi privi di qualsiasi certificazione di tracciabilità.

Durante l’operazione, sono state comminate 10 sanzioni amministrative per un totale di 8.832 euro, mentre 888 chilogrammi di prodotto ittico di vario genere sono stati sequestrati, insieme a equipaggiamento da pesca irregolare. Inoltre, le autorità hanno disposto la chiusura di una pescheria a Giugliano in Campania, per violazioni alle normative sanitarie e commerciali.