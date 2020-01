SUNRISE PIZZERIA. In via Roma a CASERTA la scelta preziosa di ingredienti genuini e della nostra identità territoriale

CASERTA – Nel cuore della città, su via Roma, ha la sua casa una delle realtà più interessanti del panorama gastronomico della provincia di Caserta. Lo sappiamo, lo sappiamo bene che nella Terra di Lavoro la pizza è un must, e lo sanno molto bene anche i titolari di Sunrise Pizza. Anni di lavoro e specializzazione ci regalano un menù, una lista di meraviglie per chi sceglierà il locale che affaccia su via Roma. “Perché cercare altrove quando abbiamo le migliori primizie del mondo?”. Questa è la domanda che si sono fatti a Sunrise e la risposta che è arrivata è stata in realtà molto semplice. Perché il vero capolavoro, come piace ripetere agli uomini alle donne di Sunrise, sono le materie prime, sono i prodotti della nostra terra che diventano prodotti della tavola. Una cucina che sa come lavorare piatti gourmet, alla moda ma sempre rispettando la classicità della pizza, vero elemento d’unione della nostra terra, che non può prescindere, almeno nelle sue espressioni classiche e storiche, dall’utilizzo di ingredienti con due caratteristiche peculiari: la qualità e l’identità. Perché da Sunrise si mangia solo la pizza con elementi della natura e dell’ecosistema di quella che fu l’antica Campania Felix. Una scelta vasta c’è anche per chi non si mostra rigido rispetto alla tradizione. Non è semplice sperimentazione, ma conoscenza di un successo che certe combinazioni hanno già riscosso vortice di sapori, la scelta di abbinare frutti della terra. Un vortice di sapori, dal maialino nero casertano, passando al gambero rosso siculo, in ogni pizza, le terre del sud e del nostro Bel Paese vengono esaltate dai gusti dei prodotti che madre natura ci dona e che ogni giorno allietano gli ospiti di Sunrise. Naturalmente le otto pagine della”carta” sono ricche di opzioni e di variabili.

Una fugace pausa pranzo, un momento di riposo contro il logorio della vita moderna oppure una pizzata in famiglia o con amici. Tutto questo può offrire Sunrise, che al suo interno dispone di un’ampia area kids, con servizio di baby-sitter e con la possibilità di organizzare la festa di compleanno per il tuo bambino.

Non possiamo non citare l’attenzione che tutta la cucina e lo staff hanno per gli ospiti e per ogni tipo di necessità. Da Sunrise Pizza puoi gustare ottimi prodotti senza glutine, in un forno asettico, dedicato alla preparazione di antipasti, pizze e dolci senza un granello di farina, ogni celiaco potrà effettuare la sua scelta, in un’ampia gamma di offerte. Ma l’attenzione della cucina è anche focalizzata a soddisfare i bisogni di chi ha deciso di dare una svolta green alla sua nutrizione, con una vasta disponibilità di piatti vegani e vegetariani.

Modernità e tradizione, pizza margherita e insalate veggy, il mondo del food all’italiana ha un filo che intreccia ogni piatto: la dedizione e la massima scrupolosità nei prodotti scelti dai cuochi e dal tutto lo staff di Sunrise. Semplicemente persone lavorano ogni giorno per portare a chi li sceglie un piccolo momento di pace, un gusto che resta.

CLICCA PER LEGGERE IL NUOVO MENU E I PREZZI