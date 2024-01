Suor Chiara lascia la clausura e torna in città per l’ultimo saluto al fratello ucciso

La monaca si è recata stamattina in obitorio.

CELLOLE. E’ tornata nella sua Cellole col dolore nel cuore: suor Chiara Fusciello, sorella di Roberto Fusciello e monaca di clausura in un monastero di Orvieto, ha voluto esserci per l’ultimo saluto al suo amato fratello, ucciso domenica scorsa per mano di un suo concittadino, Gianluca Sangiorgio, ora in galera, in una feroce aggressione.

Suor Chiara, molto amata a Cellole, si è recata stamattina nell’obitorio dell’ospedale per poter vedere per un’ultima volta Roberto, prima dei funerali fissati per domani pomeriggio.

Si sono, infatti, conclusi presso l’istituto di medicina legale di Caserta, gli accertamenti tecnici sul corpo di Roberto e la salma è stata restituita ai familiari. Alle ore 15, nella chiesa di Santa Lucia di Cellole saranno celebrati i funerali del falegname 46enne.