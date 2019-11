Suora fa peccato, s’innamora e perde l’abito. Cirillo dr. Seduction vuol salvare le monache dal sesso segreto

CASERTA (g.g.) – L’episodio della madre superiora 40enne del convento San Bernardo Tolomei di Sansepolcro la quale ha smesso l’abito monacale dopo essersi innamorata di un uomo, diventa una sorta di eco rispetto ad altre notizie che pure hanno coinvolto suore, o presunte tali che pure, grazie all’estemporaneo e sempre in forma Giuseppe Cirillo, dr. Seduction, ha conquistato un posto di rilievo nelle cronache nazionali quando Cirillo, candidato alla presidenza della Regione Umbria, ha svelato durante la campagna elettorale che lui in Umbria aveva girato un video porno con una suora che poi effettivamente è risultato esistente sulla piattaforma YouPorn e che l’è valso anche una ospitata piuttosto turbolenta nel noto programma di Radio24 La Zanzara condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo e di cui abbiamo scritto circa un mese fa.

L’episodio della madre superiora toscana avviene contemporaneamente al lancio di un’altra campagna pubblicitaria da parte di Cirillo, il quale, come si suol dire, rilancia. Ovviamente lui usa il suo stile. E quindi nessuno potrà mai sostenere con certezza che “le sorelle”, scritta che campeggia su un mega manifesto affisso in città, siano suore da salvare. Siccome abbiamo sentito e anche visto il modo con cui Cirillo intende salvarle, c’è da stare attenti a questa campagna di sensibilizzazione che potrebbe tradursi in altre vocazioni spezzate dalla corte e dalle avances delle truppe del dr. Seduction, il quale, sempre sul suo manifesto scrive di volerle salvare “dal male: aborto, gravidanza, infezioni e peccati”.

Ecco perché è molto probabile che, visto l’antefatto, quella di Cirillo voglia essere una campagna di salvezza profana delle suore ed ecco perché l’episodio del convento San Bernardo di Sansepolcro diventa sicuramente evocativo rispetto a questa ennesima “crociata” (si fa per dire) del simpatico e stravagante personaggio casertano.