Super vincita a MARCIANISE. Centra una cinquina al Lotto e si porta a casa 24mila euro

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 4,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,2 miliardi da inizio anno

MARCIANISE – Esulta la Campania in occasione del concorso del Lotto di giovedì 5 dicembre. Nella regione, come riporta Agipronews, si registrano due premi, per un totale di oltre 46mila euro. A Marcianise, è stata centrata la vincita più alta di giornata: 23.809 euro grazie ad una cinquina sulla ruota di Palermo. A questo premio si aggiunge un terno da 22.500 euro centrato a Napoli. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 4,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,2 miliardi da inizio anno.