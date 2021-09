SUPERNALOTTO sorride alla provincia di CASERTA: 90mila euro per un 5, ecco dov’è accaduto

SANT’ARPINO – Seppur in una tornata che non ha assegnato grandi cifre rispetto a quelle che abitualmente possono essere aggiudicate con il concorso del Superenalotto, va sicuramente rimarcata la vincita realizzata a Sant’Arpino: 90mila euro che risulta essere la più alta insieme ad un’altra, nell’estrazione di ieri 14 settembre. I 90mila euro pagano un 5 per una giocata effettuata nella Caffetteria Marconi di via Marconi a Sant’Arpino.

Giusto per capire quali sono le vincite della giornata, sottolineamo che il jackpot per il prossimo concorso è di 81 milioni 700mila euro circa, mentre l’Eurojackpot è fissato a 10 milioni di euro e l’Euromillions a 39 milioni.