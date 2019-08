SURREALE. Ecco le tariffe che il Jambo, governato dagli amministratori giudiziari, scuciva al CLAN DEI CASALESI. Tabelloni 12 per 6 e…

TRENTOLA DUCENTA – Completiamo il primo approfondimento sul rapporto tra il clan dei casalesi e il centro commerciale Jambo, sopravvissuto clamorosamente anche dopo l’avvento dell’amministratore giudiziario. Sempre nella conversazione intrattenuta tra Armando Aprile e Mario Iavarazzo si fa riferimento anche ai prezzi, ai soldi che materialmente il Jambo metteva nelle casse della Bluink, azienda di Aprile, fondamentalmente partecipata anche da Mario Iavarazzo e dal clan dei casalesi: 10mila euro all’anno per i cartelloni 12 per 6 e 16mila euro all’anno per gli stessi 12 per 6, muniti però di illuminazione.

Dalla chiacchierata tra Aprile e Iavarazzo, intercettata nell’abitazione di quest’ultimo in quel di Villa Literno, non emergono altri dati, ma chiunque si può fare un’idea di quanto la camorra abbia continuato ad incassare dal Jambo dopo il blitz del dicembre 2014, anche a causa, ci dispiace dirlo, della tutt’altro che perfetta azione di sorveglianza svolta dagli amministratori giudiziari.

Cartelloni con la pubblicità del Jambo sono, infatti, ampiamente diffusi, nell’agro aversano in maniera capillare, e, seppur con una densità minore, in tutto il resto della provincia di Caserta e in molta parte della provincia di Napoli, a partire dalle aree di Napoli nord, fino al centro cittadino.

QUI SOTTO IL TESTO INTEGRALE DELLO STRALCIO DELL’ORDINANZA

Emergevano nuovamente (così come in altre conversazioni successive) i proficui e perduranti rapporti di natura commerciale tra IAVARAZZO Mario (mediante le sue società) ed il centro commerciale JAMBO di Trentola Ducenta.

Su sollecitazione dell’Aprile, lo stesso Iavarazzo ammetteva di ricevere direttamente compensi dal centro commerciale Jambo per l’affitto dei cartelloni e ne indicava esattamente il ricavo, differenziato a seconda della dimensione del cartellone pubblicitario e della presenza di illuminazione (10.000 euro + IVA all’anno per ciascun cartellone di dimensione 12×6 metri e 16.000 euro all’anno + IVA per ciascun cartellone illuminato).

(Conversazione tra presenti PROGRESSIVO 11 – SESSIONE 10 – del 04.08.2015 presso abitazione di IAVARAZZO Mario in Villa Literno Via Vecchia Aversa snc – decreto 2664/15 R.I.T. ):

IA … ma è normale!

AA … ma quanto ti pagano la postazione a te?

IA chi?

AA Il Jambo

IA e ma quelli non… inc… i sei per tre…

AA nooo… la postazione… i maxi a quanto ce li dai?…all’anno a quanto ce li dai?…

IA sempre a diecimila …inc…

AA diecimila!!

IA piu iva… si…quelli dodici per sei…

AA è buono… io gli do a sedicimila euro quello là…

IA quello con la luce

AA … quello là illuminato quello che sta sulla superstrada… a sedicimila euro all’anno…

IA no, questi… inc… mai…