Svaligiata la villetta al mare. Rubata anche la fede nuziale

CASERTA – Ladri in azione in una villetta di Terracina (Latina) dove una signora casertana stava trascorrendo una giornata al mare, ospite di una sua parente. La donna, insieme ai figli, aveva lasciato valigie e borse in casa per andare in spiaggia.

I ladri sono entrati nella villetta sita in una traversa del lido muse ed hanno portato via soldi, portafogli e anche la fede nuziale della donna. All’interno erano riportati nome del marito e data del matrimonio.

Il fatto è stato denunciato alla polizia. Non sono stati lasciati segni di effrazione nell’abitazione.