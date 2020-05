Svaligiato nella notte noto negozio di telefonia

MARCIANISE – Ladri in azione nel negozio di telefonia Global Sound di Marcianise. I malviventi hanno agito nella notte, portando via quanto possibile. Divelta la saracinesca, hanno sfondato la porta a vetri. La notizia è stata resa nota dal titolare: “Mi sento un uomo piccolo piccolo, distrutto! Ma poi penso che in fondo i veri problemi della vita sono ben altri, mi avete sottratto solo denaro, ma non avete portato via l’amore e la forza che metto nel mio lavoro, l’amore e la forza che mi stanno dando i miei familiari e amici! Sono solo in ginocchio non a terra“.