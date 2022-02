SAN NICOLA LA STRADA – E’ un fenomeno inarrestabile quello degli sversamenti abusivi a San Nicola La Strada. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso una persona mentre abbandona materiale in via Torricelli. Si tratta di un residente in un comune limitrovo. L’uomo è stato convocato e sanzionato con un verbale da 200 euro.