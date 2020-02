TANGENTOPOLI DI TRENTOLA. Il tribunale del Riesame accoglie il ricorso di Andrea Sagliocco che comunque è sotto processo con Saverio Griffo e altri

TRENTOLA DUCENTA – Davanti ai giudici del tribunale del Riesame di Napoli, decima sezione, si è tenuta ieri, l’udienza legata al rinvio allo stesso tribunale del Riesame da parte della Corte di Cassazione che ha annullato il provvedimento cautelare ai domiciliari dell’ex sindaco di Trentola, Andrea Sagliocco, oggi imputato anche davanti al tribunale di Aversa in un processo già avviato.

Per quanto riguarda la questione cautelare, la presidente della decima sezione De Tollis, ha accolto le tesi degli avvocati difensori Alfonso Quarto e Stefano Montone, per i quali non esisterebbero gravi indizi di colpevolezza nei confronti di Andrea Sagliocco per il reato di concussione.

La vicenda non la stiamo qui a ricordare, anche perché, diciamo così, l’indagine dei carabinieri del nucleo investigativo del Gruppo di Aversa, sono andati di pari passo alla nostra inchiesta giornalistica che a suo tempo evidenziò le tante vicende oscure che si andavano sviluppando nel Comune di Trentola all’indomani della vittoria elettorale di Andrea Sagliocco. ,

Sempre relativamente alla questione cautelare, dato che pure lui imputato davanti al tribunale di Aversa, il Riesame ha accolto anche il ricorso dell’avvocato Belluomo ha presentato in nome e per conto del suo assistito Saverio Griffo.