TEANO. 38enne morto schiacciato da un trattore, concittadini organizzano raccolta fondi per la cerimonia funebre

TEANO (Pietro De Biasio) Una gara di solidarietà si è messa in moto dopo l’incidente mortale che si è verificato nella frazione Pugliano nei giorni scorsi. Il bracciante agricolo 38enne romeno Alexu Petru è morto in seguito al ribaltamento del trattore il giorno della Pasqua Ortodossa. L’improvvisa scomparsa del giovane ha scosso l’intera comunità sidicina e la numerosa comunità romena. Tanti cittadini si sono mobilitati, in queste ore, per far partire una raccolta fondi, al fine di consentire il trasferimento della salma nel suo paese di origine e la cerimonia funebre. L’iniziativa è stata ripresa anche da Gianpaolo Giorgio giovane imprenditore molto noto in città: “Perdete due secondi ma leggete quanto segue. Qualche giorno fa, come molti hanno saputo, è accaduto un tragico incidente in cui ha perso la vita un ragazzo rumeno. Lascia una moglie e due figlie in Romania le quali non hanno la disponibilità economica di far rientrare la salma in patria. I suoi amici rumeni e italiani, pertanto, stanno organizzando una raccolta fondi per restituire almeno il corpo alla propria famiglia e alla propria terra. Sono stato contattato per partecipare attivamente e per diffondere quanto più possibile la notizia. Nella consapevolezza che niente potrà sanare il loro dolore ma anche che basta un piccolo gesto per fare sentire la propria vicinanza, chiedo a quanti vogliono di partecipare anche con un contributo minimo. Resto a disposizione per eventuali informazioni. Per chi volesse partecipare può lasciare il proprio contributo presso il mio laboratorio in Via Orto Ceraso”. Un piccolo gesto per aiutare una persona che ha vissuto nella nostra città, chi ha avuto la fortuna di conoscerlo non potrà mai dimenticare il suo sorriso.