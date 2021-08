TEANO. “4 passi tra le note”, al via domani la kermesse per chi resta in città

TEANO – (Pietro De Biasio) Quattro serate all’insegna della serenità, quelle ideate e proposte dalla Pro Loco Teano e Borghi guidata da Giuseppe Lacetera per tutti i cittadini teanesi costretti a restare in città e per quelli che non potranno raggiungere le località di villeggiatura. Al via, così, “4 passi tra le note” dall’11 al 14 agosto 2021 con quattro serate dedicate a spettacoli musicali e momenti di aggregazione. Location fissa per gli eventi sarà Piazza Umberto I, la suggestiva piazza gioiello del patrimonio architettonico comunale.

Si parte domani sera alle ore 21 con “L’estro della Romanza”, brani da opere e operette, musiche da film e canzoni classiche napoletane interpretate da un tenore, un soprano e un mezzosoprano e dall’ensemble musicale del maestro Piero Pellecchia.

Il 12 agosto si prosegue con il concerto della “Tribunal Band”. Una insolita formazione nata grazie alla passione per la musica di alcuni amici che operano nel settore della giustizia: giudici avvocati e cancellieri. Un repertorio che spazia dal rock al blues e alla canzone d’autore.

La mini kermesse il 13 agosto prevede l’esibizione della “Nientedimeno Swing Band” con il suo vasto e variegato repertorio. La Band ripropone in versione swing le canzoni dei grandi artisti: da Bublè, Buscaglione, Carosone a Caputo, fino ai ritmi travolgenti di Paolo Belli, passando per ricercati medley dal sapore latino napoletano.

Si chiude con il Trio Franco Mantovanelli e il suo repertorio incentrato sul periodo d’oro della canzone napoletana con una parentesi dedicata alle canzoni umoristiche napoletane. Una manifestazione intesa con una duplice operazione sia sociale di aggregazione e di socializzazione in questo periodo di pandemia.