TEANO. 60.000 euro per intervenire sul verde della collina di S.Antonio

TEANO (Pietro De Biasio) Nell’elenco delle assegnazioni di contributi per interventi di alberature, viali e parchi urbani della Provincia c’è anche il Comune di Teano. Per il progetto che ha tra gli obiettivi l’ampliamento del numero di alberi nei centri urbani con il connesso miglioramento del paesaggio urbano, è previsto un contributo di 60.000 euro che si tradurrà in un intervento importante sul verde pubblico della Collina di S.Antonio. Il progetto che ha partecipato al bando della Provincia prevede una evoluzione della zona verde esistente che diventerà quindi sempre più un parco adatto ai bambini e ragazzi. Mentre in questi giorni è arrivata la notizia il delegato alla rigenerazione urbana Massimiliano Stefàno spiega la mission dell’intervento: “Un contributo importante per provare piano piano a realizzare una città più vivibile. Viviamo una fase difficile, con scarse risorse di bilancio dove la progettazione e la capacità di intercettare i finanziamenti rappresentano l’unica possibilità concreta di realizzazione di opere. Il Sindaco e l’amministrazione ci tenevano a lanciare un segnale ai bambini della città e su questo abbiamo lavorato”. “Le alberature finanziate dalla provincia, prosegue Stefàno, si inseriscono in un progetto più ampio di riqualificazione dell’area di S.Antonio che vedrà la realizzazione di un nuovo parco giochi per i più piccoli in sinergia con l’assessorato ai lavori pubblici retto da Esposito. In realtà in campo ci sono diverse idee di rigenerazione urbana e riqualificazione degli spazi sociali e presto bandiremo anche l’acquisizione della progettazione di rigenerazione urbana per il centro Città. Ringrazio l’ufficio diretto dall’Arch. Carbone che con spirito di dedizione e oltre gli orari di lavoro, lavora al nostro fianco per raggiungere questi obiettivi, il Sindaco e tutta la squadra che ha contribuito a raggiungere il risultato”. Immaginare la collina di S. Antonio che si ripopolerà di nuovi alberi ci rende felici e consapevoli che c’è anche una cultura ambientale nella nostra comunità. Cultura che va sostenuta.