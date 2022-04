TEANO ALLE ELEZIONI. Il Feudo Di Via Anfiteatro lancia un sondaggio online sul candidato sindaco

TEANO (Pietro De Biasio) La parola ai cittadini. Il Feudo Di Via Anfiteatro lancia un sondaggio online sul candidato sindaco di Teano. Il blog creativo di Luciano Passariello ha deciso lo strumento del sondaggio online in modo da offrire a tutti i cittadini la possibilità di dare il proprio contributo e sperare in una città più sostenibile e vivibile. A partire infatti dalle ore 22.00 di venerdì e fino alle 24.00 del 7 maggio, collegandosi al sito https://www.feudodiviaanfiteatro.it sarà possibile esprimere la propria preferenza per il candidato a sindaco scegliendo tra la rosa di nomi di coloro che hanno già avanzato la loro candidatura o di cui comunque si parla come possibili candidati. I nominativi proposti, sono in rigoroso ordine alfabetico (prima il nome, poi il cognome): Antonia Lanzano, Carlo Barra, Fabrizio Zarone, Fernando Zanni, Gerardo Zarone, Giovanni Scoglio, Letizia Tari, Nicola Di Benedetto e Nicola Palmiero. Dal blog si legge: “Il sondaggio è anonimo. Non raccoglieremo nessun dato, se non l’IP, ovvero l’indirizzo del dispositivo con cui si accede ad internet. Questo solo per ragioni di sicurezza e per evitare che qualcuno faccia il furbacchione”.