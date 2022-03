TEANO alle elezioni. Il Pd: “Occorre un profondo rinnovamento”

TEANO (Pietro De Biasio) Il Partito Democratico di Teano si sta preparando alle elezioni amministrative previste quasi sicuramente a giugno con incontri a tappeto con le forze politiche e associative del territorio con l’obiettivo di formare un tavolo di coalizione. “Ciò implica, si legge in una nota del Partito, una riorganizzazione delle strutture politiche a cominciare dalle sezioni territoriali che devono essere “intelligenza collettiva” ed “occhio” del PD sul territorio per leggerne le problematiche ed elaborare e veicolare proposte per l’ambiente, i diritti sociali, l’ecosostenibilità, la viabilità urbana”.

Riportiamo integralmente il comunicato stampa emanato dalla sezione locale del PD: “Le nostre idee, il nostro Partito Democratico. I partiti hanno subito una profonda trasformazione che li ha allontanati dal ruolo e dalla funzione assegnati loro dalla Costituzione con l’art. 49. Gli spazi reali di partecipazione dei cittadini alla vita politica del paese appaiono affievoliti o del tutto inesistenti. I congressi, ormai, non si tengono più e gli strumenti di indirizzo politico e di scelta dei candidati in alcuni partiti avvengono con uno schema di democrazia partecipata attraverso le primarie e la web democracy che fanno emergere complessità e contraddizioni. Ne è consapevole il PD che ritiene ormai le primarie un modello incompiuto e quindi da modificare. Riportiamo le affermazioni di E. Letta all’assemblea “Visione comune”: “Siamo impegnati a definire una chiara identità che renda riconoscibile, senza ombre ed esitazioni, il PD come un moderno partito di centrosinistra che non ha uno sguardo rivolto al passato, che non si ferma all’oggi ma guarda al futuro con occhio visionario e concreto. Ciò implica una riorganizzazione delle strutture politiche a cominciare dalle sezioni territoriali che devono essere “intelligenza collettiva” ed “occhio” del PD sul territorio per leggerne le problematiche ed elaborare e veicolare proposte per l’ambiente, i diritti sociali, l’ecosostenibilità, la viabilità urbana. Esse devono divenire un incontro costante di giovani, donne ed uomini che condividono un progetto politico comune, identitario del territorio in cui vivono.” Che fare allora per Teano? Spalanchiamo le porte della sezione per far entrare popolo e nuovo ossigeno. Passiamo all’ascolto ed al dialogo con chi, per anni, ha praticato l’impegno civico, l’associazionismo, il volontariato. Restituiamo dignità alla tessera ed al tesseramento: una testa, una tessera. Gli iscritti siano chiamati, in prima persona, alla costruzione delle decisioni e delle azioni politiche. Favoriamo il ricambio di classe dirigente per far si che la sezione ed il PD non siano percepiti come “luogo di potere” ma come comunità che si rinnova e che sa incanalare nuove risorse umane e favorire ricambi generazionali e partecipazione attiva. Costruiamo un campo largo di “progressisti visionari” con le “Agorà democratiche” che:

Sentono propri i valori scolpiti nella Costituzione Repubblicana e nella Carta europea dei diritti fondamentali.

Riconoscono l’esigenza di un nuovo modello di sviluppo per favorire la possibilità di un mondo sostenibile.

Trovano ingiustificate ed immorali le distanze e le disuguaglianze della nostra società.

Vogliono vivere in una società che riconosce pari dignità e opportunità a tutte e a tutti, proteggendo chiunque da ogni atto di discriminazione, odio o violenza.

Sono contro ogni modello di regime autoritario ed autocratico, a favore dell’autodeterminazione dei popoli perciò condannano l’aggressione di Putin al popolo ucraino.

Guardano con speranza ad una più ampia e forte cooperazione internazionale per affrontare le minacce globali.

Invitiamo tutti coloro che si riconoscono nei valori del centrosinistra a partecipare attivamente alla costruzione di questo nuovo percorso politico”.