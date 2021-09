TEANO. Aperto il nuovo anno scolastico dell’Alberghiero IPSSART, guidato dalla Dirigente reggente Annamaria Orso

TEANO – (Pietro De Biasio) Riparte il nuovo anno scolastico all’Istituto Alberghiero IPSSART di Teano. Si riapre tra l’entusiasmo dei genitori che sono stati accolti, in tutta sicurezza, all’aperto, per la presentazione delle attività didattiche e formative, con lo spirito e l’impegno di tutta la comunità scolastica, in primis del Dirigente Scolastico. L’obiettivo è sempre quello di continuare ad assicurare un proseguimento dell’offerta formativa di alto profilo professionale.

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Annamaria Orso è al suo quarto anno di dirigenza presso l’IPSSART di Teano – Cellole, attualmente però come reggente, perché è titolare presso l’Istituto Superiore “Andrea Torrente” di Casoria. Nonostante il suo impegno in un grande Istituto, Scuola-Polo per l’innovazione didattica e la sperimentazione dell’apprendimento su piattaforma online, per forte senso di responsabilità, la Dirigente si è dichiarata disponibile alla reggenza per continuare il suo lavoro con gli studenti, i docenti, il personale ATA e i genitori che, insieme, danno garanzie di buon servizio.

Sostiene, pertanto, che la sfida è “assicurare a tutti lo svolgimento in presenza delle attività scolastiche, rafforzare gli apprendimenti e riconquistare la dimensione relazionale e sociale dei nostri giovani”. Infatti, le attività didattiche sono iniziate in un clima di grande serenità e i laboratori per la formazione professionale sono già operativi. È stato organizzato un incontro con i genitori, nella convinzione che l’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento del contagio. Questo attraverso il Patto Educativo di corresponsabilità, il documento che genitori, studenti e istituzione scolastica firmano all’avvio delle attività didattiche. L’incontro ha visto la partecipazione attiva e competente degli alunni di Accoglienza turistica, Sala e Vendita e Enogastronomia insieme ai loro rispettivi docenti. L’IPSSART di Teano quindi non si ferma e nuovi scenari si aprono all’orizzonte per garantire agli alunni di volare sempre più in alto.