TEANO. Assunzioni al comune, Nicola Di Benedetto: “Occhi aperti sui nomi di chi verrà chiamato”

TEANO (Pietro De Biasio) – L’ultimo consiglio comunale che si è svolto giovedì in un clima surreale è stato un consiglio strano sotto ogni punto di vista e le polemiche sono state tante fin dall’inizio. Le assunzioni al Comune di Teano non sono ancora iniziate ma è già scontro. A fornire l’assist la breve dichiarazione del Sindaco Alfredo Dino D’Andrea che ha comunicato che ai primi di giugno è atteso l’ultimo nulla osta per l’avvio delle assunzioni comunali.

Dubbi e perplessità sono state sollevate dal consigliere di minoranza del Gruppo [email protected] Nicola Di Benedetto. “Le voci secondo cui si voglia affidare ad una ditta esterna la selezione dei fortunati è stata smentita con vigore. Staremo a vedere se la pioggia di posti fissi cadrà anche sulla nostra Città o se saranno premiati i soliti “forestieri”, che già hanno conquistato qualche posto al sole insperato e vietato ai teanesi”.

La stoccata di Di Benedetto continua: “Staremo a vedere come si svolgeranno le selezioni e se la linea di partenza sarà uguale per tutti, visto che “trasparenza” e “merito” sembrano essere le parole d’ordine da ripetere come un mantra”. A proposito di assunzioni, nessuna possibilità futura per gli ex LSU stabilizzati nei mesi scorsi, tranne “la carità offerta a qualcuno baciato dalla buona sorte: non è servito a nulla promettere a tutti quando già si sapeva che sarebbe stato impossibile farlo, stando alle parole della stessa maggioranza”. Continueremo con attenzione a seguire il tema della riorganizzazione del personale destinato a rivoluzionare la macchina amministrativa del Comune di Teano.