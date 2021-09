TEANO. Cambio al vertice dell’Istituto Comprensivo Laurenza. La lettera di saluto del dirigente Di Tommaso

TEANO (Pietro De Biasio) Come già anticipato da CasertaCE cambia la dirigenza scolastica all’Istituto Comprensivo Statale “Vincenzo Laurenza” di Teano. Questa la lettera di saluti di commiato del Dirigente Scolastico Ing. Michele Di Tommaso, in occasione del suo trasferimento ad altro istituto. Il Dirigente scolastico che ha guidato per 4 anni l’istituto sidicino ha voluto salutare alunni, alunne e personale della scuola con una lunga e sentita lettera dove ripercorre il suo operato con la drammatica situazione che ha imposto la pandemia.

Ecco la lettera del Dirigente Di Tommaso:

Dopo quattro anni intensi e difficili, lascio la dirigenza dell’Istituto Comprensivo “Vincenzo Laurenza” di Teano con la consapevolezza di aver fornito un piccolo contributo alla crescita di questa comunità. Saluto con affetto tutti i miei ragazzi invitandoli, attraverso lo studio, a perseguire con decisione tutti gli obiettivi che desiderano. Ragazzi non vi ponete limiti il futuro è tutto vostro! Saluto con stima tutti i miei docenti, ringraziandoli per il percorso effettuato sempre condiviso ed in particolare, coloro che hanno lavorato con me, affiancandomi e supportandomi quando era necessario, anche sottraendo del tempo alle loro famiglie. Siate sempre orgogliosi di appartenere a questa istituzione. Saluto con dedizione tutto il personale ATA, nelle figure del DSGA, degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici, per la disponibilità, consapevole che il suo contributo è stato fondamentale e prezioso per il funzionamento di questa Istituzione. Saluto i genitori, ringraziandoli per la fiducia accordata ed in particolare per la comprensione delle difficile scelte effettuate in questo difficile momento storico. Saluto i componenti tutti del Consiglio di Istituto per l’intenso lavoro svolto insieme, motore fondamentale per lo sviluppo di questa Istituzione. Saluto l’Amministrazione Comunale nelle figure del Sindaco e degli Assessori di riferimento che, nonostante le notevoli difficoltà iniziali di gestione, ha dimostrato un impegno crescente nell’affrontare e risolvere le problematiche di questa Istituzione. Saluto il Vescovo di Teano per la vicinanza mostrata ai problemi di questa Istituzione. Saluto le forze dell’ordine ed in particolare i carabinieri di Teano per la disponibilità manifestata in ogni occasione e per il contributo di legalità fornito alla nostra Istituzione. Saluto tutte le istituzioni Scolastiche e le associazioni del territorio che con le loro proposte di collaborazione hanno arricchito i nostri ragazzi. Saluto tutti i componenti di questa comunità scolastica, sicuro che l’esperienza vissuta a Teano rimarrà sempre nel mio cuore. Orgoglioso di aver fatto parte di questa comunità.