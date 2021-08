TEANO. Di Benedetto all’attacco dell’amministrazione D’Andrea: “Troppi misteri sulla messa in sicurezza della scuola di San Marco”

TEANO (Pietro De Biasio) Torna a farsi sentire, dagli scranni dell’opposizione, il consigliere comunale Nicola Di Benedetto. Lo fa con una nota social del Gruppo [email protected] che, di seguito, pubblichiamo in forma integrale e senza modifiche. La questione è legata ai lavori di riqualificazione del plesso scolastico di San Marco e all’assenza di trasparenza e condivisione democratica che sempre più spesso risuona come un allarme lanciato dalle opposizioni. Ecco il testo dell’ex sindaco Di Benedetto:

“SCUOLA DI SAN MARCO – ATTO II. Nonostante sia stata fatta una specifica richiesta oramai da un mese e nonostante un sollecito di 2 settimane fa, non riusciamo ad avere dal Comune la relazione finale sulla sicurezza strutturale dei solai della scuola, sebbene essa giaccia sulle scrivanie dell’amministrazione da sette mesi e nonostante sia stata approvata con una determina dello scorso luglio. Inoltre, abbiamo chiesto di visionare il progetto di messa in sicurezza della scuola da quasi tre settimane ma non ancora siamo stati contattati dal Comune per poterlo sfogliare, sebbene gli elaborati avrebbero dovuto essere allegati alla delibera di approvazione del primo luglio.

Tutto è coperto dal silenzio e dal segreto, come se si volesse nascondere qualcosa.

Allora le voci, che immaginavamo farlocche, sembrano via via assumere le sembianze della realtà. La scuola è stata riaperta in piena sicurezza dopo l’emergenza COVID o i bambini sono stati fatti entrare esponendoli ad un rischio inutile? Il progetto approvato esiste per davvero o è stata fatta una delibera senza allegati, cioè vuota? Perché il provvedimento di affidamento diretto dei lavori non è stato ancora pubblicato? La ditta che pare abbia iniziato i lavori, sta seguendo un vero progetto? Per il progetto sono state acquisite le autorizzazioni necessarie? Il progetto risolve veramente i possibili problemi strutturali dell’edificio? Tante domande e nessuna risposta, a soli 15 giorni dall’avvio del nuovo anno scolastico. Mah. Continuiamo a sperare che tutto si risolva per il meglio ma non possiamo che osservare come si stia scherzando con il fuoco, visto il profilo penale delle eventuali omissioni che coinvolgerebbero tutti gli attori della vicenda al di là delle accuse di comodo, delle dimenticanze ad orologeria e delle furbizie da quattro soldi. Noi prima o poi leggeremo gli atti e terremo informati coloro che lo vogliono essere.

Per il resto: tutto bene dal feudo di Teano.”