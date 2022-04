TEANO. Dopo due anni di stop, celebrata la festa delle tre Madonne del Rosario

TEANO (Pietro De Biasio) I riti della settimana di Pasqua tornano non solo a Teano, ma anche in alcune storiche frazioni del suo territorio. È il caso di Cappelle, dove lunedì in albis, presso il Santuario di Maria Santissima delle Grazie, si è svolta la solenne cerimonia dell’incontro delle tre Madonne del Rosario. Dopo due anni di stop, a causa dell’emergenza sanitaria, come da tradizione, si è tornato a festeggiare, pur con tutte le attenzioni del caso, la Madonna che caratterizza le tre frazione di Cappelle, Fontanelle e San Giuliano.

Come ogni anno, gli abitanti e le confraternite delle tre comunità sono convenute al “Santuario delle tre Madonne” dopo la processione nei rispettivi paesi con le singole statue della Beata Vergine Maria accompagnate dalla banda musicale. Le statue della Madonna di Cappelle e Fontanelle sono state portate a spalla dai confratelli, in particolare la processione di Fontanelle ha percorso una strada immersa tra i campi. Le tre comunità si sono riunite nel Santuario dove è stata celebrata la Santa Messa dal Vescovo Mons. Giacomo Cirulli.

Ogni anno, a turno, le comunità curano i canti e la liturgia della solenne celebrazione. Dopo la Santa Messa all’esterno del santuario, sul palco, si sono esibite le bande musicali delle tre frazioni. Un ringraziamento a tutti i fedeli che rendono possibile un rito molto suggestivo e sentito con la loro partecipazione e in particolare al Rettore del Santuario Maria SS delle Grazie di Cappelle don Italo Vicario che con quotidiana sollecitudine lo cura e lo abbellisce.