TEANO. Il pirotecnico sindaco Dino D’Andrea si è sentito male. In una vita piena di pathos, se si da una calmatina…

Eppure, la cugina Pina Picierno è l’antitesi: serafica, razionale, in grado sempre di concentrarsi sulle priorità utili, senza stare lì a perder tempo con chi (e con cosa) non le serve

TEANO (g.g.) – Per quel poco che l’abbiamo conosciuto, Dino D’Andrea ci sembra un personaggio effervescente, scoppiettante. Si appassiona alle cose e la sua narrazione anche delle variabili dipendenti e secondarie della vita è sempre vissuta con un pathos escatologico. Nel periodo del covid ci siamo incrociati tre o quattro volte e abbiamo sempre notato la sua fiorita concitazione. Per cui, non è improbabile che in questa fase politica delicata in cui la sorella, Antonella D’Andrea, ha deciso di candidarsi alle Regionali (o meglio, l’ha deciso lui o la cugina Pina Picierno), il buon Dino in questo periodo faccia le bollicine sotto al tappo, tappo che può saltare proprio come ieri sera. Il primo cittadino, nella serata di ieri, mercoledì, è stato colto da un malore improvviso e trasferito all’ospedale di Sessa Aurunca. Il sindaco, poi, in mattinata è stato dimesso.