TEANO. Il sogno di Mario Zanni, giovane difensore del Benevento Calcio Under 15: “Trasformare la mia passione in carriera”

TEANO (Pietro De Biasio) Quando un giovane ottiene successo è, ovviamente, un fattore positivo, se poi il giovane è del nostro paese la notizia è ancora più lieta. Parliamo di un giovane che in tanti definiscono sulla strada giusta per diventare un difensore moderno: fa della grinta e dell’impegno le sue caratteristiche principali. Stiamo parlando di Mario Zanni difensore centrale del Benevento Calcio Under 15 Nazionale.

L’obiettivo che si pone è: “riuscire a far diventare la mia passione una carriera è davvero molto impegnativo ma credo che la parola chiave per avere successo in ciò sia la costanza che ogni giocatore deve avere nei propri allenamenti”. E questi risultati cominciano già a vedersi: Mario possiede una cattiveria agonistica fuori dal comune, grande fame, temperamento e soprattutto grande intelligenza tattica. Muove i suoi primi passi calcistici nello Zupo Teano sotto le direttive di due esperti mister Antonio Vastano e Roberto Landolfi riscuotendo fin da subito grandi soddisfazioni con la squadra rossoverde e vincendo numerosi tornei e campionati Csi e Figc.

Partecipa a numerose competizioni, sotto la guida di Mister Antonio Vellucci, il quale gli offre l’opportunità di giocare con la squadra del Cassino Calcio. Nel 2019 a seguito di un provino nel Frosinone calcio, il direttore Fernando Tasciotti lo arruola sotto età nel campionato élite del Lazio dove fin da subito si distingue per la sua tecnica e spiccata capacità calcistica e per la sua prestante struttura fisica. Dopo una breve parentesi durata due mesi alla corte del Capua Calcio con mister Sarnelli, passa definitivamente nella prima scuola calcio d’italia Real Casarea di Tanucci Antonio e Gigi Maione.

Sotto la Guida di mister Furino cresce molto calcisticamente, distinguendosi nel campionato regionale della Campania annoverato tra i più forti difensori centrali del campionato. Attualmente gioca nella squadra dell’under 15 Nazionale del Benevento Calcio alla corte di Mister Dagoalberto Carbone e indossa anche la fascia capitano. Sia Mario sia i suoi familiari sono attesi da anni di grandi sacrifici, ma al contempo e soprattutto, questa rappresenta un’importante occasione di crescita per il giovanissimo difensore.