TEANO. In tanti all’inaugurazione del nuovo campo da padel nel complesso sportivo Maracanà

TEANO (Pietro De Biasio) Complice il beltempo in tanti, appassionati e non sono intervenuti nei giorni scorsi all’inaugurazione del nuovo campo da padel presso il complesso sportivo Maracanà. Con l’open day e la presenza dell’istruttore federale Roberto Bonafiglia in tanti hanno così potuto provare uno sport in grande crescita come il padel che è, per i pochi che ancora lo ignorassero, un tennis più facile da praticare. Perché il padel sta riscuotendo tanto successo? L’abbiamo chiesto direttamente a Stefano Esposito, l’ideatore del progetto. “Innanzitutto perché è uno di sport accessibile a tutti. Se facciamo un confronto con il tennis, giocare a padel non richiede particolari abilità, ma al contempo dà la possibilità di salire di livello. È un gioco che permette di fare uno sport sano e divertirsi con gli amici”. Nel corso dell’inaugurazione il giovane imprenditore ha voluto ringraziare la famiglia Oliva con la quale è entrato subito in sintonia per avergli dato l’opportunità di innamorarsi di questo bellissimo spazio immerso nel verde.