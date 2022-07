TEANO. “Lasciamo il Convento di Sant’Antonio aperto”, scatta la raccolta firme online

TEANO (Pietro De Biasio) Se l’obiettivo era quello di scuotere le coscienze, ci sono pienamente riusciti. Nel giro di 2 giorni dalla petizione online lanciata dalla Pro Loco Teanum Sidicinum presieduta dal neo presidente Gianluca Izzo si sono “presentate” circa duecento persone a sottoscrivere il proprio dissenso sulla vicenda del Convento di S. Antonio. “Lasciamo il Convento di Sant’Antonio aperto”, scrive la Pro Loco per pubblicizzare la petizione popolare sulla sua pagina Facebook. “Lo scopo finale della nostra Pro Loco è sempre stato quello di promozione sociale, turistico, di valorizzazione di realtà e di potenzialità naturalistiche, culturali, storiche ed enogastronomiche del Comune di Teano. Per motivo riteniamo che le recenti decisioni prese in merito il Convento siano lesive verso un patrimonio culturale e sociale centenario della nostra città, nonché meta turistica di grande importanza. Questa petizione non ha lo scopo di puntare il dito contro chi ha preso questa decisione, o le ragioni per cui lo ha fatto. Ha il solo scopo di raccogliere in modo pacifico la voce di chi come noi si sente deluso da questa situazione in modo che in un futuro, speriamo prossimo, siano da monito e chi di dovere possa ritornare sui suoi passi”. Questo il link per firmare: https://chng.it/PgXzDCVHZd .