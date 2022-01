TEANO. Lubrano nuova guida del Comune. Nominati anche i sub-commissari. I NOMI

TEANO (Pietro De Biasio) Le sorti del Comune di Teano sono affidate dal 24 dicembre al Commissario Dott. Vincenzo Lubrano della Prefettura di Caserta notizia che non è certamente sfuggita agli occhi attenti dei lettori di CasertaCe. Ma quali sono i poteri del Commissario Prefettizio? Per fare chiarezza, è un alto funzionario dello Stato, solitamente un prefetto, chiamato a gestire un comune in cui sia stato dichiarato sciolto il consiglio comunale dal ministro dell’Interno. Che compiti svolge? La legge dice che il commissario ha tutti i poteri, ordinari e straordinari, che normalmente sono assegnati a sindaco, giunta e consiglio comunale. Rimane in carica fino alla prima tornata elettorale amministrativa successiva alla sua nomina. Il Prefetto della Provincia di Caserta ha inoltre nominato il Dott. Francesco Trotolo, Funzionario Amministrativo dell’Amministrazione Civile dell’Interno in quiescenza e la Dott.ssa Anna Marina Aversano, Funzionario Economico Finanziario in servizio presso questa Prefettura, sub-commissari presso il Comune di Teano, con l’incarico di coadiuvare e/o sostituire il Commissario, nei casi di sua assenza o impedimento. Al sub-commissario Dott. Francesco Trotolo sono conferite le funzioni vicarie.