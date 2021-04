TEANO. Lunedì rientro a scuola per gli alunni del Plesso Garibaldi

TEANO (Pietro De Biasio) Gli alunni del Plesso Garibaldi di Via Nicola Gigli lunedì potranno rientrare in classe e riprendere le attività didattiche in presenza. A darne notizia il Dirigente Scolastico dell’I.C. “Laurenza” Ing. Michele Di Tommaso con una circolare che sta arrivando a tutti i genitori interessati. A seguito del contagio di una collaboratrice scolastica l’edificio era stato chiuso giovedì per la sanificazione di tutti gli ambienti a cura dell’ente locale.

Al fine di un rientro nella massima sicurezza, i genitori degli alunni di tutte le classi che rientreranno dopo la chiusura dovranno trasmettere l’autodichiarazione. Inoltre, anche le attività didattiche in presenza delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo “Laurenza” riprenderanno dal 19.04.2021, come da Ordinanza del Ministro della Salute del 16.04.2021 che prevede il passaggio della regione Campania in fascia “Arancione”. Questa scelta sembra essere condivisa da molti genitori che abbiamo sentito, contenti di restituire finalmente ai propri figli quel tesoro di risorse che solo la scuola in presenza sembra poter offrire. “E’ un diritto dei nostri, la scuola è il posto dove un bambino di sei anni deve stare”, ha sintetizzato una mamma appena ricevuta la notizia del rientro.