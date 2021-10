TEANO. Nasce l’associazione “Rinascita Sidicina”

TEANO (Pietro De Biasio) Far vivere Teano e cercare soluzioni concrete per i problemi del territorio e promuovere una partecipazione civica e informata alla vita della città. Sono questi gli obiettivi alla base della nascita dell’associazione di impegno civile “Rinascita Sidicina” appena scesa in pista per “mettersi in gioco” per la città. “Siamo un gruppo di cittadini, hanno spiegato, stanchi di assistere passivamente allo stato di declino in cui versa la nostra città. Abbiamo deciso di metterci in gioco, riunire le competenze e provare a dare vita a un progetto di rilancio economico e culturale per la città di Teano. Vogliamo elaborare una pianificazione strategica, mediante un percorso partecipato con la cittadinanza, provando ad azionare le giuste leve economico sociali per innescare la “Rinascita” dell’intero territorio sidicino”. E per dimostrare che alle parole corrispondono “intelligenze” e voglia di fare, l’associazione intende lanciare “un’assemblea periodica” per dialogare sulle problematiche attuali, elaborare delle proposte risolutive condivise e cercare le condizioni reali ed efficaci di attuazione. “Invitiamo ad aderire chiunque abbia la voglia di partecipare attivamente perché abbiamo bisogno di ripartire da un confronto sulle idee, più che sulle persone; perché la nostra città, oggi più che mai, merita ed esige un rinnovato impegno da parte di tutti i suoi cittadini”. Qualcuno potrebbe obiettare: ha senso l’ennesima associazione? Parafrasando una celebre canzone, lo scopriremo solo vivendo.