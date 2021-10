“TEANO nella seconda guerra mondiale”, sabato la presentazione del libro scritto da Martino Amendola

TEANO – (Pietro De Biasio) Sabato 23 ottobre alle ore 15.30 presso la sala conferenze del Complesso del Museo Archeologico di Teano si terrà la presentazione del libro “Teano nella seconda guerra mondiale – parte prima la deportazione”, scritto da Martino Amendola Redattore de il Sidicino e studioso di storia locale. Alla presentazione prenderanno parte il Sindaco Dino D’Andrea, il Prof. Giovanni Cerchia Ordinario di Storia Contemporanea dell’Università del Molise e il Prof. Giuseppe Angelone Docente di Cinema e Documentari Storici presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.

L’evento fa sì che insieme all’autore possiamo ripercorrere spaccati di una storia rimasta per troppo tempo nel “cono d’ombra e di silenzio” ma che ci appartiene e che caratterizza il nostro presente. Citando le parole dello stesso autore il “nostro presente affonda le radici nel passato, ad esso è fortemente ancorato e lo si può leggere e vivere con pienezza solo se si ha consapevolezza piena di ciò che è stato, giacché non si è presenti neanche nel proprio presente senza la memoria del passato. Solo in questo modo si potrà costruire un futuro positivo, di crescita sociale e culturale, permeato di pace, tolleranza, libertà e giustizia”. L’evento è organizzato dall’Associazione Erchemperto Teano in collaborazione con la Biblioteca “Luigi Tansillo” del Comune di Teano.