TEANO “non certificata” nell’Osservatorio Regionale sui rifiuti. Di Benedetto: “Dall’amministrazione D’Andrea solo proclami”

TEANO (Pietro De Biasio) Per l’Osservatorio Regionale sulla gestione dei rifiuti la performance di produzione rifiuti urbani e di raccolta differenziata 2020 del Comune di Teano risulta N.C. ovvero dato non certificato (Decreto 131 del 28/10/2021). “In poco più di 36 mesi, spiega con una nota Nicola Di Benedetto consigliere comunale e capogruppo di [email protected], siamo passati da valori di raccolta differenziata che prima superavano il 60% a percentuali di poco superiori al 40% nel 2019, per poi scomparire per inerzia e inedia dai resoconti regionali”. Una “discesa irrefrenabile” e un servizio di raccolta rifiuti “letteralmente sbriciolato” secondo il consigliere di opposizione per una posizione tutt’altro che invidiabile del Comune di Teano guidato dal Sindaco Dino D’Andrea.

“La mancanza di un vero obiettivo programmatico in materia di igiene e salvaguardia ambientale, continua Di Benedetto, al di là dei soliti proclami vuoti e retorici, ha inevitabilmente relegato questi argomenti nel sottoscala buio e dimenticato del palazzo del potere cittadino. Nessuno degli amministratori ha voluto e vuole assumersi la responsabilità di una delega così sensibile, nessuno controlla, nessuno programma, nessuno informa, nessuno raccoglie le richieste dei cittadini”. Il triste dato (non registrato) relativo all’anno 2020 “si riflette indirettamente su quanto paghiamo e saremo chiamati a pagare per la Tari”, conclude Nicola Di Benedetto.