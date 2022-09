TEANO. Plesso scolastico di San Marco, due sezioni trasferite altrove. “Soluzione inaccettabile per le famiglie”

TEANO (Pietro De Biasio) Ritorniamo ad occuparci delle criticità del plesso scolastico di San Marco. Da quanto appreso in queste ore le due sezioni dell’infanzia saranno trasferite in altri plessi in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico. La sistemazione degli alunni (una parte al plesso di Pugliano e l’altra al plesso di Teano centro) sta creando non poche preoccupazioni tra le famiglie che considerano questa soluzione inaccettabile e chiedono che sia garantita sotto tutti i punti di vista la sicurezza dei bambini. “Non riesco a capire i criteri di razionalizzazione utilizzati per questa soluzione e cosa sta facendo l’assessorato alle politiche scolastiche”, sono le parole del consigliere di opposizione Marco Zarone che denuncia i lavori di ristrutturazioni attesi ormai da anni. Per il consigliere di opposizione entrambi i plessi andrebbero trasferiti presso la sede centrale di Teano per consentire i necessari e improcrastinabili lavori ed evitando così le “pluriclassi” con i ragazzi che sarebbero assegnati al proprio ordine di classe. “La situazione dei plessi scolastici sul territorio, spiega il consigliere, non è tra le migliori infatti tutti gli edifici scolastici abbisognano di manutenzione strutturale. Chiedo quali siano stati i criteri di razionalizzazione, a mio parere, solo quelli di difficoltà ai bambini e alle famiglie. Spero che si faccia un passo indietro e si trovi una soluzione adeguata. Per quando mi riguarda il tema sarà da me sottoposto all’amministrazione comunale con relativa interpellanza”.