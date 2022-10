TEANO. Tutti i nomi e le deleghe ai consiglieri di maggioranza

TEANO (Pietro De Biasio) Nei giorni scorsi il sindaco di Teano Giovanni Scoglio ha conferito le deleghe ai consiglieri di maggioranza. A più di tre mesi dal suo insediamento e dalla nomina della giunta, il primo cittadino ha attribuito ulteriori funzioni amministrative confermando alla sua squadra visibilità e coinvolgimento per incentivare meglio l’azione amministrativa. In questa direzione, con apposito decreto, sono state attribuite delle deleghe specifiche a otto consiglieri su tematiche legate al territorio. Rossella Compagnone: pari opportunità e cimiteri; Domenico Laurenza: Polizia Municipale, sicurezza, agricoltura e fiera campionaria, illuminazione pubblica; Alessio Magellano: associazioni, spettacoli e turismo; Antonietta Melese: Protezione Civile ed alle politiche giovanili; Veronica Rapa: rapporti con le frazioni e spazi verdi; Massimiliano Stefano: ecologia, democrazia partecipativa, attuazione del programma, politiche per l’implementazione degli spazi aggregativi e sociali, rigenerazione urbana, digitalizzazione, demanio e patrimonio; Pasqualino Tammaro: trasporti e politiche energetiche; Guido Zanni: commercio, attività produttive, mercato, acquedotto e sport.