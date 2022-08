TEANO. Una lapide con i nomi di tutti i parroci della frazione Carbonara

TEANO (Pietro De Biasio) Su iniziativa del parroco Don Enzo Gravante con il contributo della Confraternita S.S. Corpo di Cristo e di tutta la Comunità parrocchiale, è stata realizzata una lapide in marmo con incisi i nomi di tutti i parroci che hanno segnato negli anni la vita religiosa di Carbonara. A Carbonara, come in molte altre frazioni della Città, la storia del luogo, la sua spiritualità, la sua religiosità devono tanto alle attività svolte nei secoli dai parroci. E ripercorrere l’umano avvicendarsi di questi uomini nella parrocchia significa nella realtà ripercorrere gli episodi più significativi che hanno tessuto la memoria più viva ed autentica della piccola comunità. “Riportare sulla pietra, i nomi dei Parroci di Carbonara dal 1649 a oggi, è fare memoria storica e grata, a chi ha dedicato tutta o parte della propria vita sacerdotale, alla cura pastorale di questa antica Comunità Parrocchiale”, sono le parole di Don Enzo Gravante che ha ricostruito gli episodi e soprattutto l’attività pastorale dei parroci che si sono succeduti. Purtroppo, però, i documenti cartacei conservati nell’archivio parrocchiale e a disposizione di Don Enzo, partono dal XVIII secolo con qualche riferimento al seicento. La storia stessa della comunità parrocchiale di Carbonara sarebbe stata diversa senza la presenza dei suoi parroci che hanno guidato verso il loro destino, aiutato, consigliato, capito e incoraggiato generazioni e generazioni di uomini e donne.