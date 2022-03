TEANO. Una mostra per celebrare l’8 marzo. L’iniziativa del Cif con il patrocinio del Comune

TEANO (Pietro De Biasio) Anche quest’anno il Cif di Teano invita a riflettere sulla giornata dell’8 marzo per “custodire l’umano” e per “non dimenticare”. Per celebrare l’8 marzo, il Cif con il patrocinio del Comune di Teano, organizza domenica 6 marzo nella Chiesa dell’Annunziata un’iniziativa dal titolo “Muse e Autrici, Ri-Tratti di Donne”. La manifestazione che si terrà dalle ore 10 alle 13.30 e dalle ore 16 alle 19 prevede una mostra di pittura, scultura e arti varie.

Accanto alla presidente del Cif comunale Maria Antonietta Polito interverranno tante artiste prevalentemente di origine sidicine con la possibilità di riflettere e ripensare alla presenza dell’essere umano nel mondo che assiste, quasi impotente, allo sconvolgimento dei “nodi essenziali dell’esistenza umana” (cit. di Papa Francesco). Il Santo Padre nel video messaggio alla Plenaria del Pontificio Consiglio per la cultura (24 novembre 2021 ndr) sottolinea la crisi in atto: “Il nostro modello sociale ed economico, rivelandone le fragilità: i rapporti personali, le modalità del lavoro, la vita sociale, e persino la pratica religiosa e la partecipazione ai sacramenti. Ma anche e soprattutto, ha riproposto con forza gli interrogativi fondamentali dell’esistenza: la domanda su Dio e sull’essere umano”.