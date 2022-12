TEANO. Via Rio Persico riaperta al traffico

TEANO (Pietro De Biasio) “Poco fa ho firmato l’ordinanza con cui Via Rio Persico viene restituita alla Città. Un traguardo che è stato possibile solo grazie al lavoro di squadra di tutta l’Amministrazione, ma in particolare dell’Assessore Esposito e dei Consiglieri Stefàno e Zanni. Buon Natale a tutti”. È l’annuncio fatto questa mattina dal sindaco Giovanni Scoglio a seguito della riapertura di via Rio Persico. Finalmente la strada è stata riaperta al traffico con una complessa operazione che l’amministrazione comunale ha ritenuto di primaria importanza per la città. Dopo più di un anno di pene e sacrifici per i cittadini, ma soprattutto per i commercianti che sono stati tagliati fuori per la chiusura dell’importante asse viario. L’odissea di via Rio Persico non è arrivata in porto felicemente, perché la stessa, tra interdizione subite e ritardi inspiegabili, dovrà patire altri “traumi per il completamento dei lavori. Intanto, grande soddisfazione per la cittadinanza che si augura un epilogo finale per la vicenda di questa bretella di congiunzione con l’Appia.