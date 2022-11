Tempi difficili per l’Italia, dice Meloni: una recessione potrebbe danneggiare le criptovalute?

L’investimento in criptovalute è intimamente legato alla performance economica. Una potenziale recessione danneggerà le criptovalute? Continua a leggere per saperne di più

Lo scorso 22 ottobre ha giurato ufficialmente davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il sessantottessimo esecutivo della storia repubblicana italiana. A guidare la squadra composta da 24 ministri, di cui solo 6 donne, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, che con il suo partito è risultata di gran lungo la più votata nelle elezioni del 25 settembre, toccando il 26% delle preferenze.

Un risultato chiaro, che ha consentito a Meloni non solo di diventare la prima donna a ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio in Italia, ma anche di avere grande spazio di manovra nell’indicare i nomi più graditi a ricoprire il ruolo di ministro nei dicasteri chiave per l’azione economica del governo. A Giancarlo Giorgetti, già Ministro dello Sviluppo Economico con il governo di Mario Draghi, è stato affidato il ministero di Economia e Finanze: l’esponente di spicco della Lega è stato di fatto confermato come persona chiave per indirizzare quella che sarà la strategia economica dei prossimi anni.

Le sfide economiche del Governo di Giorgia Meloni

Dovrà collaborare gomito a gomito con Raffale Fitto e Adolfo Urso, entrambi di Fratelli d’Italia e rispettivamente Ministro per le politiche europee, la coesione e il PNRR e Ministro dello Sviluppo Economico. Momenti difficili attendono il governo Meloni, all’interno di uno scenario italiano e internazionale che deve fare i conti con inflazione, sfida energetica e una recessione economica che sta iniziando già a far vedere le prime conseguenze sul mondo del lavoro e delle imprese.

Emergenze che potrebbero congelare se non addirittura mettere nel dimenticatoio i passi in avanti compiuti in materia di finanza decentralizzata, valute digitali, criptovalute. I primi segnali non sono del tutto confortanti, se è vero che tra i primi provvedimenti in discussione del nuovo esecutivo c’è stato quello dell’innalzamento del tetto del contante a diecimila euro. Da qualsiasi angolazione si voglia vedere quest’iniziativa, difficilmente può sposarsi con la possibilità di tracciabilità, trasparenza e validazione che la tecnologia della blockchain, e di conseguenza le criptovalute, potrebbe portare in uno scenario economico futuro.

Criptovalute e blockchain: non solo asset di investimento

Già, perché come ormai è noto le criptovalute sono molto di più di un asset economico da inserire in un portafoglio di investimenti: il valore di scambio di una crypto, per esempio quello ethereum euro , è certamente ancora un indice importante per conoscere qual è lo stato di salute della criptovaluta, ma il campo di applicazione della tecnologia blockchain è così vasto che perdere ulteriormente terreno per un investimento strutturale e supportato anche dall’azione di governo, sarebbe davvero penalizzante, in particolar modo in un contesto economico così mutevole e in difficoltà.

Le dichiarazioni di Giorgia Meloni sulle criptovalute nel 2019