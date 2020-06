Litiga con la sorella e prova ad accoltellarla. Arrestato 45enne

VITULAZIO – Un 45enne di Vitulazio è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. Ha aggredito la sorella dopo un’accesa discussione e una serie di minacce verbali. Armato di due coltelli da cucina ha provato ad accoltellarla. Le urla della donna e dell’anziano padre (che ha assistito a tutta la scena) hanno evitato il peggio. La malcapitata, infatti, è stata salvata da un carabiniere libero dal servizio che si trovava nei pressi dell’abitazione. Dopo una colluttazione, il militare è riuscito a disarmare il 45enne e ad ammanettarlo. E’ stato condotto in carcere.